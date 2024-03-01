特斯拉Roadster跑車很炫 但無助股價表現

鉅亨網新聞中心 2024-03-01 22:03

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 在社群平台 X 上公布了新款超跑 Roadster 的更多細節。

Roadster 是特斯拉在 2008 年推出、2011 年停產的純電動跑車。新車型對汽車製造商股價本應有所幫助。然而，新款 Roadster 或許不是特斯拉需要的。

馬斯克表示，新款跑車的生產設計已經完成，今年底正式推出，明年開始交車。

馬斯克補充說，新款跑車是特斯拉與太空探索技術公司 (SpaceX) 合作開發，「我們從根本上提高了新款 Roadster 的設計目標。永遠不會有第二輛車與之接近，如果你可以稱它為汽車的話。」

據了解，新款 Roadster 可在一秒鐘內從靜止升至每小時 60 英里，不過馬斯克稱之為「最無聊的部分」。

特斯拉股價周三 (28 日) 小漲 1.16% 至 202.04 美元。標普 500 指數、那斯達克指數分別下跌 0.17% 和 0.55%。

特斯拉股價升幅不大，部分原因由於 Roadster 並非該公司股價的推動力，即使其規格令人印象深刻。Roadster 成本可能超過 20 萬美元。豪華跑車市場的空間原本就很小，例如 2023 年，蘭寶基尼和法拉利 (RACE-US) 合計只銷售約 2.3 萬輛價格在六位數美元以上的汽車。

特斯拉更需要一款價格較低的電動車，以擴大其潛在市場。2023 年第 4 季，比亞迪 (002594-cn)(1211-HK) 純電動車銷量超過特斯拉，主要就是來自低價車。此外，FactSet 數據顯示，華爾街預計特斯拉 2024 年銷售量將成長約 20%，低於 2023 年的 40%。

而比亞迪也在上周日 (25 日) 發表超級跑車仰望 U9，價格超過 20 萬美元，以與法拉利等高端汽車廠商競爭。

然而，投資人似乎並不在乎一般汽車製造商生產的高端跑車，而是專注於獨立豪華跑車製造商。目前，法拉利市值為 760 億美元，接近比亞迪；後者 2023 年銷售超過 300 萬輛新能源車。

2023 年比亞迪營業利潤超過 50 億美元，高於 2022 年的 31 億美元；法拉利營業利潤達 18 億美元，高於 2022 年的 13 億美元。