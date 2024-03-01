〈美股早盤〉主要指數變動不大 投資者關注聯準會官員談話

鉅亨網新聞中心 2024-03-01 22:41

隨著人工智慧熱潮和降息希望的推動，三大股指上個月再迎來漲勢，那斯達克指數是 2 月表現最好的指數，上漲 6.1%。 標普 500 指數上漲 5.2%，道瓊指數漲 2.2%，這是自 2021 年 5 月以來，首次連續四個月上漲。

投資人將密切關注周五晚些時候至少六位聯準會官員的演講。另外，投資人的注意力現在將轉向下周公布的非農業就業數據，以判斷美國勞動市場的表現。

在周四上漲之前，通膨數據顯示，聯準會首選指標—不包括食品和能源的個人消費支出物價指數 1 月上漲 0.4%，符合預期，這幫助了前日美股走強。

比特幣 2 月大幅上漲，上漲近 45%，並突破 62000 美元，這是比特幣自 2020 年 12 月以來表現最好的一個月，也是連續第六個月上漲。

截至台北時間周五 22 時許：

道瓊指數下跌 23.70 點或 0.06%，暫報 38972.69 點

那斯達克上漲 24.38 點或 0.15%，暫報 16116.30 點

標普 500 上漲 5.70 點或 0.11%，暫報 5101.97 點

費半上漲 87.50 點或 1.85%，暫報 4814.42 點

台積電 ADR 上漲 1.29% 至每股 130.29 美元

十年期美債殖利率上漲 2 個基點，至 4.27%

紐約輕原油上漲 1.92%，至每桶 79.76 美元

布蘭特原油上漲 1.75%，至每桶 83.34 美元

黃金上漲 0.37%，至每盎司 2051.9 美元

美元指數下跌 0.02%，至 104.14

焦點個股：

紐約社區銀行 (NYCB-US) 下跌 27.02%，至 3.49 美元

紐約社區銀行披露內部控制問題並宣布領導層變動後，該銀行股價大跌。

NYCB 在向美國證券交易委員會提交的文件中表示：「作為管理層對公司內部控制評估的一部分，管理層發現了公司與內部貸款審查相關的內部控制存在重大缺陷，這是由於監督、風險評估和監控活動不力造成的。」

NYCB 也表示，執行主席 Alessandro DiNello 將接任總裁兼執行長，立即生效。

戴爾 (DELL-US) 上漲 32.99%，至 125.94 美元

戴爾周四 (29 日) 盤後公布第四季業績超出預期，反映對其人工智慧 (AI) 伺服器的強勁需求。

戴爾在財報電話會議中表示，預估 2025 會計年度第一季營收將落在 210 億美元至 220 億美元間，全年營收估為 910 億美元至 950 億美元，調整後每股盈餘 (EPS) 為 7.25 美元至 7.75 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.98%，至 199.91 美元

特斯拉周五 (1 日) 推出包括保險補貼在內的新激勵措施，以吸引全球最大汽車市場的消費者。這家美國電動車巨頭正在與比亞迪等強勢的本土競爭對手進行曠日持久的價格戰。

特斯拉在其微博帳戶上發文指出，在 3 月底前購買現有 Model 3 轎車和 Model Y SUV 庫存的客戶，將有權獲得最高價值 34600 元人民幣 (約 4807.76 美元) 的獎勵。

華爾街分析：

上市基金管理巨頭公司 Franklin Templeton 首席市場策略師 Stephen Dover 表示，投資人應該善用手上現金，並持有一定期限的固定收益產品。對於許多人已經從現金轉向股市，Dover 則對此發出了警告。