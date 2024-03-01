勞動基金繼續賺 元月賺進763.8億元 收益率1.3%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-01 15:10

勞動基金運用局今 (1) 日公布，整體勞動基金截至 113 年 1 月底止規模為 6 兆 1,759 億元，在全球金融市場呈現橫盤震盪格局下，113 年截至 1 月底收益 763.8 億元，收益率 1.30％。

勞動基金運用局指出，新制勞退基金規模為 4 兆 458 億元，收益率 1.37％；舊制勞退基金規模為 1 兆 24 億元，收益率 1.32％；勞保基金規模為 9,088 億元，收益率 1.15％；就保基金規模為 1,658 億元，收益率 0.77％；勞職保基金規模為 361 億元，收益率 0.14％；積欠工資墊償基金規模為 170 億元，收益率 0.45％。受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為 5,268 億元，收益率為 1.17％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 145 億元，收益率為 - 0.14％。

勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，近 10 餘年平均收益率為 5.33％，國保基金近 10 餘年（103~113.01）平均收益率為 5.76％，長期投資績效穩健。

展望未來，預測今年全球經濟增長將連續第三年放緩，從去年的 2.6％降至今年的 2.4％，另國際貨幣基金 (IMF)1 月世界經濟展望報告，以美國經濟意外強勁及中國大陸的財政支持為由，上修全球經濟成長率由 2.9％至 3.1％，但整體成長仍低於歷史平均水準，且須注意包括地緣政治震撼及全球供應鏈重組等風險。