政院核定退休軍公教調薪4% 52萬人受惠 溯自1/1生效

行政院人事總處新聞稿指出，113 年 1 月 1 日起調整軍教人員定期退撫（除）給與給付金額 4% 案，已於今（29）日請考試院核定公告。本次軍公教受惠總人數約 52 萬餘人，預估每年政府預算支出 64.72 億元、退撫基金支出 45.27 億元，合計約 109.99 億元。

人事總處指出，國防部、銓敘部及教育部循法定程序共同成立專業評估小組，並在 113 年 1 月 23 日召開會議，取得軍公教人員或遺族定期退撫（除）給與給付金額之調整幅度，採一致性調整 4% 的共識，並以 112 年 12 月 31 日（含當日）以前生效之退撫（除）案件為調整之適用對象，報請行政院會同考試院核定公告，自 113 年 1 月 1 日起生效。