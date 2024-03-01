榮剛去年每股賺4.66元 擬配息2.5元雙創高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-01 12:44

台鋼旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 公告去年財報，稅後純益 23.39 億元，年增 15.9%、每股純益 4.66 元，創歷史新高，每股擬配息 2.5 元，也創歷史新高，若以昨日收盤價 47 元計算，殖利率約 5.3%。

榮剛去年營收 135.25 億元，年增 9.4%、毛利率 27%，年減 5 個百分點、營業利益 23.74 億元，年減 1.7%、營益率 17.5%，年減 2 個百分點。

榮剛指出，受惠疫後航太強勁需求，毛利率高的航太用材熱度不減，而低碳排要求下，推動核電、燃氣機組 (Gas Turbine) 替代部分煤電需求，將使能源鋼品需求同步增加；油氣方面，全球石油需求平穩，預期持續穩健挹注營收。

另一方面，榮剛建構中的 50 噸煉鋼爐將進入試俥、生產階段，目前已進行細部製程規劃，擬於第二季開始分階段進行相關生產、測試、調整，去年發布的高階工具鋼產品，未來也將在 50 噸爐生產，搶攻歐美日高端應用市場。