阿里雲突然宣布 全線降價 最多砍半

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-29 17:00

中國阿里雲周四（29 日）宣布史上最大力道降價，100 多款產品、500 多個產品規格的官網價格，平均降低 20%，最高降幅 55%，新價格即日生效。

據《21 世紀經濟報導》報導，相較於過去幾次紅利釋放，這次降價為歷史上參與產品範圍最大，受益群體最廣，也是阿里雲首次讓利給客戶存量訂單未履約部分。

這次阿里雲的降價力道遠遠超過去年上半年的降價行動，幾乎所有產品都擊穿全網最低價，降價產品範圍也直接覆蓋數百萬量級的企業和開發者。

「阿里雲降價並非短期市場競爭行為，而是一個長期戰略選擇，這是公共雲的商業模式決定的。」阿里雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光表示。

劉偉光指出，雲計算是一個具備網絡效應和規模效應的商業模式。用的客戶越多，供應鏈采購成本、均攤研發成本和資源閒置成本就能不斷降低。因此，用阿裡雲的客戶越多，規模越大，雲的價格就會越便宜；而隨著規模的不斷擴大，技術的紅利就會持續被釋放出來回饋客戶。

劉偉光表示，中國雲端運算發展了十多年，但公共雲滲透率仍大幅低於歐美成熟市場。中國市場的伺服器存量規模為 2,000 萬台，美國伺服器存量規模約 2,100 萬台，但美國以公共雲形式提供服務的算力比率為 60%，中國僅 28%。

對比自建 IDC，劉偉光詳細闡述了雲端運算的七大價值——「省、彈、進、捷、拓、智、才」：

省、節省企業 IT 總支出；

彈、彈性使用算力，減少資源閒置浪費；

進、企業 IT 架構現代化升級；

捷、快速採用最新、最先進的技術棧；

拓、快速拓展全球業務；

智、更好地使用人工智慧技術；

才、改善企業的 IT 人才架構。

數據顯示，中國大量自建 IDC 的平均資源使用率不到 5%，而 AWS、Google、阿里雲等公共雲廠商的資料中心資源使用效率可達到 25%-40%。