王品藝奇獲利率達10% 將續展店穩居日料龍頭

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 旗下連鎖日本料理品牌藝奇今 (3) 日透露，去年營收約 5 億元，獲利率達成 10% 的集團目標，儘管品牌成立已有長達近 20 年的歷史，今年仍將持續展店，穩軍國內最大連鎖日料套餐品牌。

藝奇目前全台共 11 家據點，去年為王品創造達 5 億元營收，由於來客穩定成長，今年預計在台北和高雄再各開出 1 家店點，總店數上看 13 家。

藝奇事業處副總經理馮嘉雯說明，目前國內市場並沒有連鎖日料套餐的主要競爭者，再加上品牌翻轉策略奏效，藝奇短短一年來客單價提升約 35%，平均客單價來到 950 元，推升去年營收約 5 億元，隨著展店和既有店成長，目標今年上看 5.8 億元。

過往藝奇主打食材由日本產地直送，未來將擴大台灣在地食材使用，藉此在國內的日料市場與消費者深度溝通。

馮嘉雯也提到，王品集團未來不排除再開出日料新品牌，但近年會將資源先投放在燒肉和火鍋業態。

年前適逢各機關單位聚餐旺季，藝奇強打小桌尾牙優惠，有效吸引公家機關單位、金融保險銀行業、小型診所和有輪班需求的醫療單位青睞，提升整體業績 20%，年前訂席狀況平均達 80%。

因應未來展店需求，王品也擴大招募力道，今年起放寬內部人才推薦條件、推薦獎金額度增加 40% 至 5000 元；據王品統計，2023 年內部推薦制度成功招到至少 200 名同仁，成為未來攬才重要管道。