南韓醫界逾萬人請辭 政府下通牒要求復工

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-29 10:32

南韓醫界因反對政府擴招醫學院名額所發起的罷工與辭職潮已持續一周，保健福祉部指出，目前已有超過萬名實習醫生與住院醫生辭職，並有 9000 多人因罷工而缺勤。

南韓政府周二 (27 日) 再次呼籲醫生們在周四 (29 日) 以前回到工作崗位，否則 3 月起將針對未回崗的實習和住院醫生採取司法行動，包含吊銷醫師執照。

政府表示，本周之內將完成對 50 家大型綜合醫院實習和住院醫生出勤狀況的檢查行動。根據南韓法律，若醫生未按政府要求重返工作崗位，將面臨禁止執行醫療行為至多一年的懲處，情節嚴重者最高可判處三年監禁，且被判監禁、延期宣判或緩刑的醫生，可能被吊銷醫師執照。

此外，根據南韓政府和警方消息，保健福祉部周二以違反《醫療法》為由，向警方檢舉醫師協會的 5 名相關人士。這是自集體罷工潮展開以來，政府首次舉報醫療相關人士。

為了應對醫生集體請辭的狀況，南韓政府本月 23 日將保健醫療災難預警級別升至最高的「嚴重」等級。根據了解，為了讓醫院能夠聘用更多臨時醫療人力，重症和急救患者的治療費用將提高一倍。

保健福祉部宣布，為了迅速填補因辭職和罷工潮而生的空缺，即日起將對護士的業務範圍進行調整，大型綜合醫院院長可依據護士的熟練度和資格，去調整護士的職責範圍。

南韓政府本月稍早表示，為了解決醫生短缺問題，2025 學年起醫學院招生規模將從當前的 3058 人擴增至 5058 人。2006 年至今，南韓醫學院每年的招生名額都維持在 3058 人。

擴招計畫之所以遭到醫界強烈反對，首先是計畫的推行過於倉促，教學資源在短時間內恐難以到位，再來是一旦醫學院擴招，代表招生標準也會跟著降低。