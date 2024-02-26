醫師辭職危機升級！南韓政府最新回應

鉅亨網新聞中心 2024-02-26 16:00

南韓行政安全部部長李祥敏周一（26 日）敦促參與集體行動的實習和住院醫師，正視當前情況的嚴重性，呼籲他們儘快返回崗位，並承諾如果醫師在周四前返崗，政府將不追究責任。

據《韓聯社》報導，李祥敏周一在主持「因應醫生集體行動中央災難安全對策本部會議」時做出上述表述。他強調，實習和住院醫生的集體行動，加劇了醫療現場的混亂，給患者的生命和健康帶來威脅。

李祥敏表示，將推出「診療支援人力示範計畫」，以維持醫院治病職能，並期待該措施能進一步確立護理人員在一線工作中的職責範圍，履行政府提出的建立護理人員保護體系的承諾。

不過，他也坦言，僅依靠這些對策彌補實習和住院醫生短缺有其侷限，期待醫生早日重返工作崗位，並為改善醫療環境展開對話。

南韓醫師團體代表周日召開緊急會議，表示若政府單方面強行推進醫科類院校擴招計畫，醫療界將動用所有合法手段和方法予以堅決抵制。

保健福祉部和教育部在本月 6 日宣布，將自 2025 學年度起擴招醫學院新生，人數將從 3,058 人增至 5,058 人，目標是在 2035 年之前增加 1 萬名醫師。

不過，醫生與醫學院學生團體認為，現有醫師已經足夠，增加名額將激化同業競爭，徒增不必要的醫療，破壞全國健保體系。

實習和住院醫生集體辭職危機已持續一周，近期部分醫院又出現專科培訓醫生（簡稱專培醫生）離崗現象，甚至部分醫大畢業生放棄實習聘用合約，預料這會進一步加劇醫療體系混亂。

為因應醫生集體離職帶來的影響，首爾主要大型醫院將手術和診療日程減半，並充分利用專培醫生、教授等人力彌補空缺。