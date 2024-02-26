醫師辭職危機升級！南韓政府最新回應
鉅亨網新聞中心 2024-02-26 16:00
南韓行政安全部部長李祥敏周一（26 日）敦促參與集體行動的實習和住院醫師，正視當前情況的嚴重性，呼籲他們儘快返回崗位，並承諾如果醫師在周四前返崗，政府將不追究責任。
據《韓聯社》報導，李祥敏周一在主持「因應醫生集體行動中央災難安全對策本部會議」時做出上述表述。他強調，實習和住院醫生的集體行動，加劇了醫療現場的混亂，給患者的生命和健康帶來威脅。
李祥敏表示，將推出「診療支援人力示範計畫」，以維持醫院治病職能，並期待該措施能進一步確立護理人員在一線工作中的職責範圍，履行政府提出的建立護理人員保護體系的承諾。
不過，他也坦言，僅依靠這些對策彌補實習和住院醫生短缺有其侷限，期待醫生早日重返工作崗位，並為改善醫療環境展開對話。
南韓醫師團體代表周日召開緊急會議，表示若政府單方面強行推進醫科類院校擴招計畫，醫療界將動用所有合法手段和方法予以堅決抵制。
保健福祉部和教育部在本月 6 日宣布，將自 2025 學年度起擴招醫學院新生，人數將從 3,058 人增至 5,058 人，目標是在 2035 年之前增加 1 萬名醫師。
不過，醫生與醫學院學生團體認為，現有醫師已經足夠，增加名額將激化同業競爭，徒增不必要的醫療，破壞全國健保體系。
實習和住院醫生集體辭職危機已持續一周，近期部分醫院又出現專科培訓醫生（簡稱專培醫生）離崗現象，甚至部分醫大畢業生放棄實習聘用合約，預料這會進一步加劇醫療體系混亂。
為因應醫生集體離職帶來的影響，首爾主要大型醫院將手術和診療日程減半，並充分利用專培醫生、教授等人力彌補空缺。
在首爾五大醫院中，延世大學附屬世福蘭斯醫院及江南世福蘭斯醫院周一將手術減少至平時的一半，三星首爾醫院減少至 45% 到 50%，首爾峨山醫院減少至 40% 到 50%，首爾聖母醫院和首爾大學醫院正根據不同科室情況調整手術和診療日程安排。
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