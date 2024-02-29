罷工醫生返崗最後期限將至 南韓政府計劃派軍醫增援醫院

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-29 15:00

南韓政府周四（29 日）再次呼籲實習住院醫生復工，重返醫療一線，總理韓德洙也在周三表示，未來幾天將派軍醫和社區醫生前往醫院，這是政府在實習醫生大規模罷工後支持醫療體系的緊急措施之一。

南韓行政安全部長官李祥敏周四表示，包括醫大擴招在內的醫改，是為提高國民和地方福利的最後機會，希望離崗醫生不要再讓國民擔心，儘快返回醫療現場。

據《路透》報導，韓德洙在周三表示，為了啟動緊急診療體系，將另行劃撥支援預備費。政府 3 月還會派出 150 名接受基本醫療培訓的公共保健醫生和 20 名軍醫前往大型綜合醫院，並將做好增援准備。

韓德洙還懇請年輕醫生在周四最後期限前重返工作崗位，並表示政府準備傾聽他們的關切。

他在政府會議上說：「政府充分理解實習醫生對工作環境和未來職業的嚴重關切，我們正從多個方面尋求改善這個狀況。」

韓德洙還表示，無論有何種理由，都不能允許醫生不顧患者的行為，並嚴正敦促醫生返崗復工。

韓德洙說，辭職醫生如能在周四前返崗，政府不會追究責任。政府警告，可能會暫停不遵守重返工作崗位命令醫師的執照。

目前南韓全國三分之二住院醫生和實習醫生已經放棄工作，以抗議政府增加醫學院學生人數的計畫。這項計畫旨在解決當局所說的醫生短缺問題。

年輕醫生則說，政府應該先解決醫生的薪酬和工作條件問題，然後再設法增加醫生數量。