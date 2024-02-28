鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至44.97元，預估目標價為1560元
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對川湖(2059-TW)做出2024年EPS預估：中位數由44.51元上修至44.97元，其中最高估值51.44元，最低估值40.51元，預估目標價為1560元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|51.44(51.44)
|68.79
|81.98
|最低值
|40.51(40.37)
|46.92
|48.44
|平均值
|45.29(44.46)
|55.32
|65.21
|中位數
|44.97(44.51)
|56.25
|65.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9,753,000
|13,642,330
|16,261,470
|最低值
|8,156,540
|9,160,970
|9,459,200
|平均值
|8,851,310
|11,242,930
|12,860,330
|中位數
|8,689,000
|11,085,000
|12,860,330
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|28.38
|42.56
|21.75
|12.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,762,971
|7,798,631
|6,341,989
|4,801,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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