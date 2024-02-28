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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估上修至6.24元，預估目標價為80元

鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:11

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對致伸(4915-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.49元上修至6.24元，其中最高估值6.99元，最低估值5.47元，預估目標價為80元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 6.99(6.99) 8.14
最低值 5.47(5.47) 6.79
平均值 6.2(6.2) 7.53
中位數 6.24(6.24) 7.59

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 63,101,000 70,971,000
最低值 60,557,000 68,620,000
平均值 61,828,500 69,969,130
中位數 61,862,500 70,142,760

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 5.5 6.1 5.13 4.3
營業收入
(單位：新台幣千元)		 60,488,402 79,240,765 71,649,849 68,240,939

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4915/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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