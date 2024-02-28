鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估上修至6.24元，預估目標價為80元
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對致伸(4915-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.49元上修至6.24元，其中最高估值6.99元，最低估值5.47元，預估目標價為80元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|6.99(6.99)
|8.14
|最低值
|5.47(5.47)
|6.79
|平均值
|6.2(6.2)
|7.53
|中位數
|6.24(6.24)
|7.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|63,101,000
|70,971,000
|最低值
|60,557,000
|68,620,000
|平均值
|61,828,500
|69,969,130
|中位數
|61,862,500
|70,142,760
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.5
|6.1
|5.13
|4.3
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,488,402
|79,240,765
|71,649,849
|68,240,939
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4915/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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