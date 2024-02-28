鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至2.16元，預估目標價為450元
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.2元下修至2.16元，其中最高估值2.82元，最低估值1.4元，預估目標價為450元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.82(2.82)
|9.09
|17.54
|17.31
|最低值
|1.4(1.4)
|2.17
|12.33
|17.31
|平均值
|2.17(2.18)
|7.09
|15.06
|17.31
|中位數
|2.16(2.2)
|8.01
|14.55
|17.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15,723,680
|21,819,240
|29,623,440
|32,166,000
|最低值
|15,258,780
|19,743,060
|25,713,140
|32,166,000
|平均值
|15,464,060
|20,588,570
|27,095,670
|32,166,000
|中位數
|15,448,010
|20,336,000
|26,716,000
|32,166,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.95
|61.51
|35.72
|25.83
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
|10,777,781
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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