鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至18.12元，預估目標價為208元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.23元下修至18.12元，其中最高估值20.39元，最低估值16.96元，預估目標價為208元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|20.39(20.39)
|24
|最低值
|16.96(16.96)
|20.73
|平均值
|18.27(18.32)
|21.94
|中位數
|18.12(18.23)
|21.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|114,849,000
|132,422,000
|最低值
|74,593,350
|83,878,770
|平均值
|99,691,020
|107,280,500
|中位數
|106,190,500
|101,676,810
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|17.17
|14.8
|12.2
|11.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|86,608,165
|72,159,554
|59,477,759
|59,132,232
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。