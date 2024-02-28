鉅亨網編譯許家華 2024-02-28 10:22

OpenAI 周一要求法官駁回《紐約時報》部分指控，主張《紐約時報》「花錢請人破解 ChatGPT，為本案生成 100 個侵犯版權的示例。」

根據 OpenAI 周一向曼哈頓聯邦法院提交的訴狀，OpenAI 聲稱《紐約時報》「進行了數萬次嘗試，才產生了高度異常的結果」，且該公司使用了「明顯違反 OpenAI 使用條款的欺騙性提示」，「一般用戶不會這樣使用 OpenAI 的產品。」

OpenAI 在訴狀中聲稱的「駭客攻擊」也可稱為「提示工程」或「紅隊演練」，這是人工智慧 (AI) 信任和安全團隊、倫理學家、學者和科技公司對 AI 系統漏洞進行「壓力測試」的常見方式，為 AI 產業常見做法，也是提醒公司注意系統內問題的常用方法，類似於網路安全專業人員對公司網站的弱點進行壓力測試的方式。

代表紐時的律師團指出：「OpenAI 在該訴狀上沒有否認，也不能否認，他們在未經紐時許可下，複製了數百萬份紐時作品來構建和支持其商用產品。」

「OpenAI 詭異地錯誤描述該行為是『駭客行為』，反倒成為 OpenAI 的產品竊取和複製《泰晤士報》版權作品的佐證，而這正是我們所發現的。事實上，OpenAI 複製規模要大得多，遠多過訴狀上所列的 100 個示例。」紐時律師團補充。

此間 OpenAI 與出版商、作家和藝術家之間就使用受版權保護的資料進行 AI 訓練展開更廣泛的鬥爭，其中與《紐約時報》的訴訟備受矚目，因為該訴訟被視為產業的分水嶺。

雖然一個出版商可能不會對 ChatGPT 的營運能力產生影響，但 OpenAI 的訴狀表明，若許多出版商決定退出就會產生影響。近幾個月來，該公司開始向出版商尋求允許內容用於訓練資料。