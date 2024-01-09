研華Q4營收符合預期 全年645億元寫次高

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (9) 日公布 2023 年 12 月營收 48.12 億元，月減 7.44%、年減 14.61%；第四季營收 151.38 億元，季增 0.8%、年減 11.9%，符合公司預期，去年營收 645.68 億元，雖然年減 6.1%，但寫下歷年次高。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2023 年面臨全球高通膨、地緣政治及中國復甦不如預期等多重挑戰，整體營收衰退；展望 2024 年，期許重返成長軌道，短期將以優化運營效率為目標，下半年隨新應用、新專案逐步發酵，樂觀看待中長期營運展望。

研華說明，12 月營收以區域別表現來看，僅台灣及南韓市場年對年呈現正成長，其餘市場普遍雙位數年減；以事業群表現而言，應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 及綜合服務事業（Advantech Service Plus，AS+）表現最突出，分別年增 19% 及 40%；其餘事業群則較去年同期雙位數衰退，表現較疲弱。

回顧 2023 年整體表現，研華表示，區域別以日本市場表現最佳，年增 1 成。而中國、台灣及新興市場營收呈雙位數衰退；北美及歐洲市場則為個位數年減。事業群表現方面，因訂單需求放緩，各事業群年對年普遍衰退。