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微軟與法國新創Mistral的合作協議面臨歐盟調查

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-27 18:45

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微軟與法國新創Mistral的合作協議面臨歐盟調查。（圖：REUTERS/TPG）

微軟與法國科技新創公司 Mistral AI 的交易正面臨歐盟的審查。

微軟 (MSFT-US) 周一 (26 日) 宣布很快將透過其 Azure 雲端運算平台提供人工智慧模型給 Mistral 該公司也表示已投資 Mistral，但不持有任何股權。

微軟發言人表示：「我們已向 Mistral AI 投資 1500 萬歐元，這筆投資將在該公司下一輪融資中轉換為股權。」

這筆交易引起布魯塞爾的關注。在歐盟的人工智慧法案談判過程中， Mistral 曾遊說對某些模式放寬規則。支持者警告，嚴格的規則可能會削弱歐洲公司與大型科技公司競爭的能力。

歐盟委員會周二 (27 日) 表示將分析微軟與 Mistral 的交易，作為對大型科技公司人工智慧合作夥伴關係審查的一部分。歐盟執行機構先前曾警告，微軟對美國 OpenAI 的支持可能會受到歐盟合併規則的約束。

歐洲議會負責監督起草歐盟人工智慧法案的成員班納費 (Brando Benefei) 表示，「正在發生的情況更加凸顯，在 Mistral 等公司合法但強有力的遊說之後，不可因系統性風險而削弱我們對通用人工智慧模型安全性的要求。」

他說，「這個案例需要進一步調查。」






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