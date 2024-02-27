放款和投資回升 央行：資金充裕 散戶指標處歷史高檔

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-27 18:24

中央銀行今 (24) 日公布 1 月金融情況，M1B 和 M2 年增率分別上升為 3.56%、5.44%，主要因放款和投資年增率上升，央行指出，儘管代表散戶指標的證券劃撥存款餘額終結連 2 升，略較上月減少 114 億元至 3.3 兆元，仍處在歷史高檔水位，整體存款移動速度快，實際上國內資金仍屬充裕。

1 月證券劃撥存款餘額降至 3 兆 3246 億元，月減 114 億元，但仍維持在 3.3 兆的歷史高檔規模，央行指出，從長期趨勢來看，仍處於高水位，同時，台股融資餘額也增至 3347 億元，創 2022 年 4 月以來新高，顯示散戶的的交投熱度轉強。

央行統計，1 月底全體貨幣機構放款與投資月增率 (以成本計價) 為 0.77%，較上月底為高，年增率也由上月底 6.58% 上升為 6.94%，反映銀行對政府及民間部門債權成長上升。