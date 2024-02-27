政策性貸款催動房市買氣 國銀房貸餘額衝破10兆元大關

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-27 18:33

政策性貸款持續扮演房市買氣的催化劑，金管會今 (27) 日公布本國銀行購置住宅貸款餘額，正式突破 10 兆元大關，截至 2024 年 1 月底，餘額衝盎 10 兆 631 億元，年增 8%，較前一月略高。

銀行局副局長童政彰說明，主要受到財政部推行的新青安貸款政策及全國公教員工築巢優利貸等政策性貸款的帶動，加上土建融興建完工分戶貸款、春節前湧現交屋潮等因素，使得房市買氣有回溫的跡象。

逾期放款方面，統計至 1 月底，金額為 63.2 億元，逾放比為 0.06%；建築貸款部分，本國銀行建築貸款的餘額是 3 兆 6379 億元，年增 4.31%，呈現持續放緩，也是在 2021 年 1 月高點 16.77% 之後一路走低，也是目前的最低點。

童政彰進一步說明，建築貸款年增率下滑，主要因政府持續推出房市健全措施，加上通膨影響，建材價格上漲，導致建商推案態度較為保守。

另外，在銀行法 72-2 條部分，國銀對不動產放款不得超過 30% 上限，1 月底整體平均為 26.75%，其中，29-30% 僅有 1 家，為星展銀行合併花旗消金事業導致超過上限，該公司將會持續調整；至於達到 28-29% 維持 3 家，27-28% 的銀行則有 9 家。

媒體關注，房貸餘額年增率已連續 8 個月走揚，童政彰指出，無論是央行或金管會給的數據都可看到，房貸餘額走揚，主要是因為新青安貸款的實際需求推升，它的貸款條件限制本人、配偶及未成年子女名下無房產，包括築巢優利貸，都是以自住剛需為主，因此，不認為與炒房有關。