三大連鎖通路大啖元宵商機 大潤發首推現搖元宵

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-17 10:58

全聯表示，節慶帶動湯圓銷量，光是 2023 冬至湯圓相關銷量即衝上近 350 萬件，而除了經典款芝麻、花生、鹹湯圓受歡迎外，近年聯名湯圓也受到消費者喜愛，冬至銷量較前一年成長近 60%。

為掌握最後一波年節商機，全聯在元宵節推出各項優惠，涵蓋聯名款式包括有 Kenji 健司 x 辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬、布丁狗聯名桂冠焦糖布丁湯圓、鮮芋仙金黃紫米甜湯圓等。

而全家甜點品牌 minimore 則是推出全新商品糰糰圓圓杯，讓在外獨食或講求便利的消費者，免開伙也能輕鬆應景過元宵。