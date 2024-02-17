三大連鎖通路大啖元宵商機 大潤發首推現搖元宵
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-17 10:58
春節剛結束，元宵節緊接著來報到，連鎖超市龍頭全聯觀察近年聯名湯圓受到消費者喜愛，2023 年冬至整體銷量較前一年大增近 60%；為搶攻這波元宵商機，全聯、大潤發和全家 (5903-TW) 均推出促銷活動搶市，大潤發更提供連鎖通路罕見的手工現搖元宵搶客。
全聯表示，節慶帶動湯圓銷量，光是 2023 冬至湯圓相關銷量即衝上近 350 萬件，而除了經典款芝麻、花生、鹹湯圓受歡迎外，近年聯名湯圓也受到消費者喜愛，冬至銷量較前一年成長近 60%。
為掌握最後一波年節商機，全聯在元宵節推出各項優惠，涵蓋聯名款式包括有 Kenji 健司 x 辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬、布丁狗聯名桂冠焦糖布丁湯圓、鮮芋仙金黃紫米甜湯圓等。
而全家甜點品牌 minimore 則是推出全新商品糰糰圓圓杯，讓在外獨食或講求便利的消費者，免開伙也能輕鬆應景過元宵。
值得注意的是，為做出差異化，大潤發即日起至 2 月 24 日於全台大潤發門市，由專業烘焙師傅每日新鮮手工現場搖元宵。
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