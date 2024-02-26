美連鎖醫院Providence Health在印度新設據點 擴大客戶服務

美國連鎖醫院 Providence Health ( PRSC-US ) 周一 (26 日) 在印度海得拉巴市開設了一家新設施，以集中和加強其網路安全和幫助醫生處理文書工作的工具等服務。

這家總部位於華盛頓州倫頓的非營利公司在美國經營 52 家醫院，並將其現有的海得拉巴設施用作技術、人力資源和財務等營運中心。

他說，「即使是一個更大的衛生系統，在自已的圈子裡完成這一切也是毫無意義的。」「我們想說的是：何不將其外包或內包給一家已經涉足醫療保健領域的公司，而不是埃森哲或其他地方？」