美連鎖醫院Providence Health在印度新設據點 擴大客戶服務
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-26 21:00
美國連鎖醫院 Providence Health (PRSC-US) 周一 (26 日) 在印度海得拉巴市開設了一家新設施，以集中和加強其網路安全和幫助醫生處理文書工作的工具等服務。
這家總部位於華盛頓州倫頓的非營利公司在美國經營 52 家醫院，並將其現有的海得拉巴設施用作技術、人力資源和財務等營運中心。
執行長霍克曼 (Rod Hochman) 表示，該機構目前擁有約 1400 名員工，計劃與更多醫院營運商合作，明年將員工人數增加到 3500 人。
他說，「即使是一個更大的衛生系統，在自已的圈子裡完成這一切也是毫無意義的。」「我們想說的是：何不將其外包或內包給一家已經涉足醫療保健領域的公司，而不是埃森哲或其他地方？」
Providence Health 已經雇用約 70 名員工為美國醫療保健公司 AdventHealth 提供部分服務，並正在與更多醫療保健服務提供者進行談判。
該公司並未透露其海德拉巴工廠的投資和收入貢獻。
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