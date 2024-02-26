vivo強化品牌、通路據點雙軌策略 今年銷量再成長30%

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-26 18:12

中國手機品牌 vivo 轉型有成，去年營收、獲利創 2017 年以來新高，台灣總經理陳怡婷今 (26) 日表示，今年會增加推廣品牌與通路據點，同時穩固中高階機種的黏著度，看好今年整體業績有望成長 30% 以上，不過摺疊手機「可能還要再等等」。

vivo 去年底推出的旗艦 X100 系列，全台銷售量較前代成長 5 倍，榮登史上最賣座 X 系列手機，vivo 看好 X 系列的銷售力道，vivo 台灣再度爭取成為 X100 Pro 新色「白月光」海外首發市場，3 月 11 日前開放預購。

陳怡婷表示，中高階產品比重已經提升至 50%，不僅成為銷售主力，也是 vivo 獲利的金雞母，vivo 在市場可說是「進可攻、退可守」，所以會先傾向穩固現有市場。

她進一步說，蘋果、三星的手機一直以來是品牌力大於產品力，但是 vivo 等陸系手機則是產品力大於品牌力度，而 vivo 產品具有競爭力情況下，今年會積極增加品牌力，其中會積極擴展體驗門市，2 月 28 日就會首度進軍竹科，在新竹巨城設置專櫃。

談到折疊手機是否有新機上市，陳怡婷透露，總部確實有對折疊手機加重投資，預期下一代會有革命性進展，但是否會引進台灣可能還要再觀察。