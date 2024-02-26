瑞鼎去年獲利年減62% 擬配15.2元現金股利

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-26 18:12

驅動 IC 廠瑞鼎 (3592-TW) 今 (26) 日公告去年第四季財報，受惠 AMOLED 驅動 IC 獲新客戶與新機種導入，整體獲利維持高檔，全年則受面板驅動 IC 市況承壓，稅後淨利降至 14.4 億元，年減 62.6%，每股稅後純益 19.02 元。

瑞鼎董事會今日也通過去年盈餘分派案，決議每股發放 15.2 元的現金股利，盈餘分派率 80%，依今日收盤價 445 元推算，殖利率約 3.42%。

瑞鼎去年全年營收 183.5 億元，年減 19.6％，整體毛利率 28.9%，年減 11.5 個百分點，營業淨利 13.8 億元，年減 62.1%，稅後淨利 14.4 億元，年減 62.6%，每股稅後純益 19.02 元。

瑞鼎去年第四季營收 49.2 億元，季減 2.1%，年增 17.2％，毛利率 30.5%，季增 1.2 個百分點，年減 0.6 個百分點，營業淨利 5.2 億元，季增 30.8%，年增 5.1%，稅後淨利 4.1 億元，季減 6.5%，年增 4.7%，每股稅後純益 5.44 元。

董事長黃裕國表示，去年第四季是上游零組件的傳統淡季，但瑞鼎營收仍保持相對高檔，主要是受惠中小尺寸手機產品有新客戶、新機種的導入，因此 AMOLED 驅動 IC 明顯成長。

此外，新品 AMOLED 平板驅動 IC 已進入量產，使 AMOLED 朝向更大尺寸產品的應用又向前邁進一步。大尺寸產品線的電視、IT 受限於季節性因素影響需求轉弱，以致於驅動 IC、時序控制 IC 及電源管理 IC 的需求同步趨緩；車載工控顯示驅動 IC 則因年度客戶庫存調整而動能較弱。

展望首季，黃裕國認為，AMOLED 產品帶來明顯的拉貨動能，呈現淡季不淡的成長態勢，中小尺寸 AMOLED 手機產品因應客戶的新機陸續發表，備貨需求持續增溫，將挹注營收的成長動能。