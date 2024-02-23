〈永續金融評鑑〉玉山銀榮獲首屆前20%佳績 陳茂欽：推動永續應用深化

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-23 19:18

金融研訓院、證基會及保發中心於今 (23) 日舉辦第一屆「永續金融評鑑」頒獎典禮，玉山銀行榮獲銀行業前 20% 佳績。此次有 34 家本國銀行、14 家保險機構、9 家證券公司，共計 57 家金融機構接受評鑑，其中銀行業是參與家數最多的業別。

玉山金總經理陳茂欽表示，永續規範與標準變動快速，玉山透過參與國內外指標性永續評鑑，接軌國際並參考最佳實務做法，進一步結合國內推動政策重點，強化自身永續經營策略及金融服務品質。

玉山會將這份榮譽與責任轉化為持續前進的動力，並且善盡永續金融先行者聯盟輪值主席以及淨零推動工作平台政策與指引組召集人的角色，發揮金融正向影響力，與金融同業共同努力成為各產業永續標竿，推動永續議題在台灣各面向深化應用。

永續金融評鑑題組指標之設計係參考國際標準及國內金融業發展進程，搭配現行「公司治理評鑑」指標項目及作法，為國內深具代表性及公正性的永續評鑑。評鑑結果報告指出，玉山無論在氣候風險策略、淨零轉型支援、自身節能減碳、內部控制強化等構面都有傑出的表現，且得分率較產業平均高出 20% 以上。

此外，在台灣證券交易所、櫃檯買賣中心每年主辦的上市櫃公司「公司治理評鑑」，玉山金控八度榮獲前 5% 的佳績；在金融監督管理委員會金融服務業公平待客原則評核，玉山銀行已連續兩度、玉山證券連續三度榮獲前 25% 肯定，顯見玉山長期在 ESG、永續金融、普惠金融的實踐已獲得各界高度肯定。

玉山積極參與國內外具指標性永續評鑑，在國內部分，除了此次獲得永續金融評鑑肯定外，更於 21 日榮獲國家品質獎全面卓越類「卓越經營獎」，為第 5 度榮獲國家品質獎的殊榮，創下台灣企業最佳紀錄。在國際上，2 月獲得碳揭露專案 (Climate Disclosure Project,CDP) 評比領導者等級 A 級、在國際投資人重視的 Sustainalytics 永續風險評比連續 3 年獲選「亞太地區最佳表現 (ESG Regional Top Rated)」及「銀行業最佳表現 (ESG Industry Top Rated)」，全亞洲僅 5 家銀行獲此殊榮。