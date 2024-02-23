台股叩關萬九締新猷 上市股票總市值突破60兆元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-23 17:01

台股今 (23) 日盤中攻上萬九，改寫歷史新高，儘管終場漲幅收斂，小漲 36 點，收在 18889 點，仍為史上收盤新高，根據證交所統計顯示，本周加權股價指數漲幅約為 1.52%，上市股票總市值一舉突破 60 兆元大關。

根據統計，2 月 23 日大盤收在 18889.19 點，較上週 281.94 點，漲幅約為 1.52%，台灣 50 指數收盤為 14456.43 點，較上週上漲 277.36 點，漲幅約為 1.96%。

產業別指數方面，漲幅以電機機械類指數上漲 6.63% 為最大，跌幅以電腦及週邊設備類指數下跌 2.85% 為最大。

本週集中交易市場總成交金額為 1 兆 9405.46 億元，全體上市股票成交金額為 1 兆 8125.85 億元，股票成交量週轉率為 2.36%。

各產業成交金額方面，第一名為半導體類 6223.33 億元，占全體上市股票交易金額 34.33%；第二名是電腦及週邊設備類 3220.94 億元，占全體上市股票交易金額 17.77%；第三名是電子零組件類 2281.26 億元，占全體上市股票交易金額 12.59%。

累計今年年初開盤迄今共 32 個交易日，集中市場總成交金額為 10 兆 5068.85 億元，市場日平均成交金額為 3283.4 億元，股票成交量週轉率為 13%，股票日平均成交量週轉率為 0.41%。