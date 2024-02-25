鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.41億美元，DEXE(DEXE)24小時漲幅達6.9%

鉅亨網新聞中心 2024-02-25 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.41億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.66億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.18億美元。

24小時漲幅：DEXE(DEXE)24小時漲幅6.9%；MBL(MBL)24小時漲幅4.28%；UNI(UNI)24小時漲幅6.02%。

24小時跌幅：COTI(COTI)24小時跌幅49.9%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅34.7%；CKB(CKB)24小時跌幅25.4%。

近一週漲幅：LPT(LPT)近一週漲幅21%；Auction(AUCTION)近一週漲幅17.8%；SuperVerse(SUPER)近一週漲幅14.8%。