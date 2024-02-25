鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.41億美元，DEXE(DEXE)24小時漲幅達6.9%
鉅亨網新聞中心 2024-02-25 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格51,781.1美元，24小時漲跌幅+2.12%；以太幣(ETH)現報價格3,024.19美元，24小時漲跌幅+3.67%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.41億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.66億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.18億美元。
24小時漲幅：DEXE(DEXE)24小時漲幅6.9%；MBL(MBL)24小時漲幅4.28%；UNI(UNI)24小時漲幅6.02%。
24小時跌幅：COTI(COTI)24小時跌幅49.9%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅34.7%；CKB(CKB)24小時跌幅25.4%。
近一週漲幅：LPT(LPT)近一週漲幅21%；Auction(AUCTION)近一週漲幅17.8%；SuperVerse(SUPER)近一週漲幅14.8%。
近一週跌幅：賈斯米幣(JASMY)近一週跌幅158%；COTI(COTI)近一週跌幅81.4%；SingularityNET Token(AGIX)近一週跌幅63.2%。
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