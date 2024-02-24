烏克蘭戰爭滿兩年 他們四個人都到基輔了！

鉅亨網新聞中心 2024-02-24 23:14

烏克蘭戰爭周六（24 日）屆滿兩年，義大利總理梅洛尼、加拿大總理杜魯道、比利時總理德克魯，以及歐盟執委會主席馮德萊恩等四位西方國家政要抵達烏克蘭首都基輔，彰顯對烏克蘭的支持。

梅洛尼先從義大利飛到波蘭，再從波蘭乘火車到達基輔。義大利政府日前宣布，梅洛尼將在烏克蘭主持七國集團（G7）領導人視訊會議，烏國總統澤倫斯基也將參加。義大利是 G7 輪值主席國。

馮德萊恩在社交平台 X 上發帖稱，「我們比以往任何時候都更加堅定地支持烏克蘭，無論在財政、經濟、軍事還是道德上，直到烏克蘭自由的那一天。」。

杜魯道和德克魯也分別於周六乘火車抵達基輔。

在烏克蘭戰爭滿兩周年之際，美國總統拜登在周五宣布對俄羅斯實施新一輪 500 多項制裁措施，擴大對莫斯科施壓。美國財政部說，這是自 2022 年 2 月 24 日烏克蘭戰爭爆發以來，對俄羅斯採取的最大規模制裁行動。