烏克蘭戰爭滿兩年 美國發戰爭財 成大贏家

鉅亨網新聞中心 2024-02-24 21:40

烏克蘭戰爭周六（24 日）屆滿兩年，隨著歐洲擴大向美國採購武器和液化天然氣，以及美國援助烏的經濟效益回流國內產業，未實際參戰的美國儼然成為大贏家。

據《華爾街日報》報導，自 2022 年 2 月 24 日烏克蘭戰爭爆發以來，美國國防工業的武器彈藥訂單激增，這主要來自急於增強軍事能力的歐洲盟國和五角大廈。五角大廈不僅向國防製造商購買新裝備，還補充援助烏國消耗的軍火庫存。

美國聯準會（Fed）的數據顯示，自俄軍全面侵略烏國以來，美國國防和航太領域的工業生產成長 17.5%。

美國政府官員表示，目前尚待通過的 950 億美元追加國防法案中，607 億美元（約 4,749 億港元）是援烏專款，專款中 64% 最終會回流美國國防產業。

此前美媒披露，美國先前批准的對烏援助，近 90% 資金回流美國，原因是這些援助並非直接付給烏國，而是用於向美國軍火商採購武器。

Wolfe Research 軍事產業分析師 Myles Walton 說，歐洲各國採購美國戰機等武器的開支，是「一代人」那種級別，過去幾年的支出等同之前 20 年的額度。

Walton 表示，美國國務院近期稱，截至去年 9 月的一年間，美國重大軍火交易超過 800 億美元，其中約 500 億美元來自歐洲盟國，規模是歷史正常水準的五倍以上。

美國國務院表示，波蘭已訂購價值約 300 億美元的阿帕契攻擊直升機、「海馬斯」高機動性多管火箭系統、M1A1 Abrams 坦克等軍所。德國花 85 億美元採購 Chinook 運輸直升機等軍火，捷克則斥資 56 億美元購買 F-35 隱形戰機和彈藥。

全球經濟沿著地緣政治格局割裂，促使美歐關係更緊密，這種情況往往對美國有利。除了提振美國軍工業，俄國天然氣斷供，也提高歐洲對美國液化天然氣的需求。