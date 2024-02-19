王毅會烏克蘭外長庫列巴 堅持勸和促談

鉅亨網新聞中心 2024-02-19 15:00

中共中央政治局委員、外交部長王毅上周六（17 日）在出席慕尼黑安全會議期間，應約會見烏克蘭外長庫列巴，他強調中國堅持政治解決熱點問題，堅持勸和促談。

據《環球時報》報導，王毅表示，中國和烏克蘭早在多年前就是戰略合作夥伴，兩國人民之間有著傳統友誼。無論國際形勢如何變化，中方都希望中烏關係正常發展，繼續造福兩國人民。

王毅再次感謝烏方在緊急狀況下協助中方人員安全撤離，並稱中國人民永遠不會忘記。

王毅闡述了中方在烏克蘭問題上的立場，強調中國堅持政治解決熱點問題，堅持勸和促談，不拱火澆油，不藉機漁利，不向衝突地區或衝突方出售致命性武器。

王毅說，將繼續為儘快止戰、重建和平發揮獨特建設性作用，哪怕和平只有一線希望，中方也不會放棄努力。

庫列巴表示，烏方願與中方保持友好交往，推動烏中關係進一步發展。中方在全球事務中有著重要影響，烏方高度讚賞中方提出的政治解決烏克蘭危機的文件，希望中方繼續為促進和平發揮建設性作用。

據《新華社》背景的微信公眾號「牛彈琴」周一指出，中烏外長會晤，以下五個細節值得留意：

一、中方的一再感謝。

二、不出售致命性武器。

三、獨特建設性作用。

四、烏克蘭的鄭重表態。

五、微妙的肢體語言。