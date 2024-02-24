盤中速報 - DYDX大漲29.15%，報3.722美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-24 16:05
DYDX(DYDX)在過去 24 小時內漲幅超過29.15%，最新價格3.722美元，總成交量達1.70億美元，總市值5.86億美元，目前市值排名第 68 名。
近 1 日最高價：3.762美元，近 1 日最低價：2.846美元，流通供給量：156,256,174。
dYdX 上線於 2018 年，為一個去中心化的衍生品交易所，建立於以太坊上的 Layer2，主要提供「永續合約」與「槓桿交易」兩種服務。用戶的資金會留存在自己的「錢包」或依照「智能合約」運行，此外進行交易不需要另外支付 gas fee，讓交易的過程中減去人為因素（交易所被駭）以及高額的手續費，吸引許多用戶使用。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.08%
- 近 1 月：+22.23%
- 近 3 月：-9.88%
- 近 6 月：+48.40%
- 今年以來：+5.51%
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