〈龍年產業景氣前瞻〉資訊軟體業曝2024二大成長關鍵字 搭AI風潮起飛

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-12 08:10

緯軟表示，淨零是新藍海市場，鑑於 ESG 趨勢受到全球關注，ESG 已是企業發展不可或缺的一環，目前客戶已超過 300 家。將持續完善生態圈、強化夥伴關係，

緯軟日前與台灣碳資產公司宣布攜手打造 ESG 服務艦隊，提供全方位的 ESG 解決方案，主要是因碳資產公司可協助企業一站式解決碳焦慮問題，再加上緯軟多年來深耕 IT 服務領域，尤其深入 AI、大數據及物聯網，具備先進技術應用能力。

緯軟去年獲利創歷史新高達 5.88 億元，每股純益 (EPS)8.49 元，今年在 AI 及雲端應用技術創新的浪潮下，積極發展優化客戶 ESG 資源管理及數位轉型的最佳解決方案，加強在 ESG 領域的數位創新地位，營運維持正成長。

叡揚則是將 AI 模組和 LLM 客製化、ESG，以及資安代理工具持續增長，列為今年營運的三大領域。

叡揚去年已研究出大型語言模型 (LLM)，如 GPT-4、Llama 2、Taiwan-LLM 和國科會打造的 TAIDE 等 LLM 模型，並將 LLM 技術整合至其他產品，如知識管理協作平台、公文系統等，協助客戶建立客製化 LLM。

叡揚表示，旗下知識協作平台可根據公文類型、內容、格式等資訊，智慧生成公文樣版，加速公文作業時間，提高工作效能，目前家樂福率先導入叡揚 Vital BizForm 智慧表單。

而資訊軟體整合服務商倍力資訊也正在協助中小企業低碳化、智慧化轉型，開發出企業碳管理解決方案碳管家，協助企業進行碳盤查和管理。

碳管家已受到不少大型金控與上市櫃公司採用，為今年重要的成長動能。