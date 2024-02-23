外資257億元掃貨台積電、聯發科 反手調節聯電2萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-23 19:22

台此今 (23) 日 收漲 36.41 點，來到 18889.19 點，續創收盤高，外資買超台股 308 億元，大舉加碼半導體雙雄台積電、聯發科共逾 3.1 萬張、合計買超 257 億元，反手賣超聯電 2 萬張最多。

三大法人合計今日合計買超 303.33 億元，外資買超 308.29 億元、自營商同步加碼 18.77 億元、投信賣超 23.73 億元，呈現連 12 賣；台指期方面，外資淨多單增加 1061 口，未平倉 4147 口。

外資今日買超台積電 2.08 萬張、146 億元，以及聯發科 1.04 萬張、111 億元，另有華邦電 1.03 萬張、中興電 8823 張、宏齊 8034 張、輔信 7755 張、京元電子 6313 張。

外資也大舉加碼 ETF，包括復華台灣科技優息 (00929)2.98 萬張、元大台灣 50(0050)1.37 萬張，以及國泰費城半導體 (00830)8165 張、國泰北美科技 (00770)7071 張、國泰智能電動車 (00893)6700 張。

賣超方面，外資賣超聯電 2.06 萬張、調節較多的電子指標還有群創 1.47 萬張、緯創近 1.26 萬張、南亞科 6121 張等。非電族群則有航空雙雄長榮航 1.07 萬張、華航 6687 張，以及陽明 8209 張。