華新印尼兩冰鎳廠股權轉移將完成交割 明年營運再添柴火

華新 (1605-TW) 搶攻綠能商機，為整合冰鎳產能調整旗下兩家印尼冰鎳廠股權，其中對旭日綜合持股提高至 79.6%，預計此股權調整預計近期就會完成交割，屆時可提列收益，也為明年營運添柴火。

隨著不銹鋼上游原料與電動車三元鋰電池的原料需求增加，華新 2019 年底成立印尼華新鎳業公司，與青山集團在印尼 PT.IMIP 園區合作興建鎳生鐵產線後，又再拿下印尼旭日公司 50.1% 股權，投資冰鎳廠及發電廠藉此跨入電池、儲能領域。

華新除了印尼旭日公司，為擴大布局冰鎳市場，2022 年再斥資 1.46 億美元，以增資入股方式取得印尼緯創公司 29.5% 股權。

華新取得印尼旭日及緯創兩家冰鎳廠股權，且至今產能全產全銷，不過為集中管理和整合公司冰鎳產能，與合資方股權交易，對印尼旭日冰鎳廠綜合持股提高至 79.6%，可掌控鎳金屬年產能維持 8.4 萬噸，此股權案近期將完成。

印尼由中資支撐的蘇拉威西島 (Sulawesi) 鎳加工業近年工安意外頻傳，近期全球最大不鏽鋼生產企業、中國青山集團投資的鎳熔爐也傳出例行維修時發生爆炸，並造成傷亡。

對此，華新表示，據了解，發生爆炸的廠區是不鏽鋼廠，而旗下生產鎳生鐵的子公司 WNII(華興鎳業印尼) 雖然同在園區內，但未受到波及；另外，印尼旭日及緯創兩家冰鎳廠則在不同區域。