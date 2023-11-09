岱稜Q3獲利季增9成 前三季每股純益1.49元

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 (9) 日通過最新財報，第三季毛利率飆升至 32.52% 、創新高，單季稅後純益 7380 萬元，季增 91.74%，每股純益 0.78 元；前三季稅後純益 1.4 億元，每股純益 1.49 元。

岱稜指出，第三季獲利回升主要受惠終端客戶庫存調整已恢復正常水位，旺季拉貨動能提升，加上美元持續升值助攻所致。

岱稜今天也公布 10 月營收 2.24 億元，月減 8.3%，年增 20.25%，2023 年前 10 月營收 20.32 億元，年減 16.27%，岱稜指出，10 月營收年增主係北美市場接單暢旺，但歐洲與中國大陸市場經濟尚未完全復甦，加上戰爭等不確定因素影響所致，目前接單已逐步回穩，期盼第四季營收可持續溫和復甦。

岱稜第三季營收 6.64 億元，毛利率 32.52%，季增 5.04 個百分點，年增 6.68 個百分點，第三季單季稅後純益 7380 萬元，季增 91.74%，年減 5.31%，每股純益 0.78 元。

岱稜指出，第三季因客戶訂單拉貨已回溫，加上年底耶誕節旺季需求，營收及生產稼動率均優於上半年，營運表現三率三升，呈現逐季往上。

岱稜前三季營收 18.08 億元，毛利率 29.14%，年增 0.48 個百分點，稅後純益 1.4 億元，年減 45.47%，每股純益 1.49 元。

展望未來，岱稜主管表示，由於現階段政經局勢變化莫測，會以較審慎保守態度應對市場變化，公司本身及客戶端庫存去化均已告一段落，未來營收獲利端視整體經濟情勢及未來市場佈局而定。

近期擺脫疫情影響，岱稜已重新積極參與國際大型展覽，除了貼近終端消費市場與產品推廣之外，更向客戶展示綠色競爭力，呼應永續議題持續發展差異化環境友善產品成果，並獲得歐美終端客戶在致力永續的認同，不僅提升品牌認同度，都將有利於未來歐美市占率持續攀升。