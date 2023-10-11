岱稜出貨回溫挹注9月營收走高 估下半年營運將優於上半年

真空蒸鍍薄膜廠商岱稜 (3303-TW) 2023 年下半年接單回溫，今 (11) 日公布 2023 年 9 月營收 2.44 億元，呈現月增及年增，爲近一年來最佳業績表現，岱稜指出，目前訂單狀況顯示，客戶訂單拉貨已回溫，預估自第三季起營運展望審慎樂觀，同時現階段原物料價格也處於相對低檔，有利於獲利表現。

岱稜 2023 年 9 月營收 2.44 億元，月增 1.25%，年增 15.69%，2023 年第三季營收 6.64 億元，也是 4 個季度以來新高，季增 13.19%，年減 7.83%，2023 年 1-9 月營收 18.08 億元，年減 19.3%。

岱稜下半年起的客戶拉貨量增加，岱稜估計 2023 年下半的業績表現將明顯優於上半年。

岱稜 2023 年營收業績衰退主要是受到客戶庫存調節及終端消費市場飽受通膨因素影響需求疲弱拖累，但岱稜近兩年來積極耕耘美國市場業務逐漸展現成效，岱稜在美國市場市占率已明顯提升，今年上半年主要是受到歐洲和中國大陸市場經濟不佳影響較大。

岱稜今年上半年營收 11.44 億元，毛利率 27.17%、年減近 3 個百分點，歸屬母公司純益 6593 元、每股純益 0.7 元、年減 63%。