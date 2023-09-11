岱稜訂單回穩 8月營收創一年來新高 估下半年業績表現佳

真空蒸鍍薄膜廠商岱稜 (3303-TW) 公布 2023 年 8 月營收 2.41 億，月增 34.66%，為近一年來最佳，岱稜指出，目前訂單狀況顯示，客戶訂單拉貨已回溫，加上年底耶誕節旺季需求將至，預估接下來第三季起營運展望為審慎樂觀，同時現階段原物料價格也處於相對低檔，有利於獲利表現。

岱稜 2023 年 8 月營收 2.41 億元，月增 34.66%，年減 6.53%，2023 年 1-8 月營收 15.64 億元，年減 22.94%。估計 2023 年下半的業績表現將勝過上半年。

岱稜 2023 年營收業績衰退主要是受到客戶庫存調節及終端消費市場飽受通膨因素影響需求疲弱拖累，但公司近兩年來積極耕耘美國市場業務逐漸展現成效，在美國市場市占率已明顯提升，今年主要是受到歐洲和中國大陸市場經濟不佳影響較大。

受到歐洲及中國大陸市況不佳影響，岱稜今年營收 11.44 億元，毛利率 27.17%、年減近 3 個百分點，歸屬母公司純益 6593 元、每股純益 0.7 元、年減 63%。

接下來，岱稜將在全球最大規模的比利時標籤展 Labelexpo Europe 和全球領先的摩納哥奢侈品包裝展 Luxepack Monaco 中及中國上海國際全印展 ALL in PRINT 展示綠色競爭力。

岱稜指出，岱稜展示綠色的競爭力重點關注重點在於岱稜成功開發了「減少原生塑膠使用」、「降低產品碳排放」和「封閉式產品循環」的綠色產品。其次，岱稜透過取得產品於包裝設計後可脫墨、可回收、可堆肥之國際驗證，為客戶友善環境的裝飾提供最佳選擇。

同時，岱稜以循環經濟為使命積極與回收系統合作，讓燙金後的箔成為再度創造價值的材料，相當值得注目，也期待能為歐洲及中國大陸市場的營收再添動能。