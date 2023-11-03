〈富采法說〉高毛利產品貢獻 Q3虧損較上季收斂 每股虧0.89元

富采 (3714-TW) 今 (3) 日舉辦線上法說會，受惠高毛利產品貢獻營收及獲利，單季稅後虧損降至 6.65 億元，較上季收斂約 27%，每股虧損 0.89 元，為連續 5 季虧損；前三季稅後虧損 28.2 億元，每股虧損 3.75 元。

富采第三季營收 61.59 億元，季增 5.4%，年減 7.9%。毛利率 8.7%，季增 3.9 個百分點，年減 4.4 個百分點。營益率 - 12.4%，較上季改善 5.5 個百分點，年減 5.9 個百分點；稅後虧損 6.65 億元，較上季收斂約 27%，每股虧損 0.89 元。

富采前三季營收 167.31 億元，年減 27%，毛利率 4.3%，年減 15.34 個百分點，營益率 - 19%，年減 21 個百分點；稅後虧損 28.2 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 3.75 元。

富采投控董事長彭双浪指出，受惠高毛利產品比重提升，如植物照明、感測以及車用，帶動第三季營收與獲利同步改善。

展望後市，彭双浪認為，雖然營運邁入第四季傳統淡季，但整體而言，下半年會比上半年好，尤其車用部分，成長動能可期。富采也將啟動產能重整，排除效益較低的產能，以提升製造力與生產力。