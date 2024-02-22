高鐵去年旅運量首次突破7000萬人次 今年營收拚500億續創新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-22 15:35

台灣高鐵 (2633-TW) 去年合併營收創新高達 498 億元，稅前盈餘也達到 97 億元的新高紀錄，台灣高鐵發言人顏昭立今 (22) 日指出，去年旅運量首次突破 7000 萬人次，今年一定要持續成長，並推升營收衝破 500 億元里程碑。

台灣高鐵去年全年旅客數達 7308 萬人次，平均每日載客量較預期多出 2 萬人，反映旅客對搭乘高鐵往返西部走廊城際間的高度旅運需求，高鐵目標，今年衝破 500 億元里程碑，獲利也一定要較去年成長，但也不諱言，因比較基期高，旅運人數續創高確實有挑戰性。

據高鐵甫出爐的財報，去年整體維修費用是 29 億元， 年增約 2 億元，用人費用 62 億元，更增加約 19%，但高鐵指出，票價調漲牽涉到較大層面，必須考量對社會大眾的影響，主要是會適時檢討折扣優惠機制，持續吸引客源。

高鐵也說明，已透過提前清償聯貸本金來節省利息費用，並與聯貸銀行團協商聯貸授信利率的調降作業，去年 12 月完成與銀行團簽署聯貸降息案增修契約，1 月 3 日開始生效，將聯貸加碼的利費率自原 0.92% 降至 0.45%。

據此，除 2023 年認列一次性合約修改利益 68.3 億元，高鐵今年利息支出在聯貸利率調降後得以節省約 10 億元。