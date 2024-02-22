NVIDIA公布財報，激勵台股再創史高！產業後市如何看待一文看懂

鉅亨研報 2024-02-22 10:47

輝達財報公布，盤後股價漲約 10%，激勵台股再創歷史新高，AI 股價欣欣向榮，不過，輝達財報有哪些重點? 公司又怎麼看待產業後市? 開春後 AI 股價一度沉寂，在輝達利多上陣後已有回神，但此時要追 AI 還是要賣? 操作上應該注意哪些? 本文將從操作面帶大家細看。

輝達盤後大漲帶動台股創高，AI 喝了再上

週四台股迎來一陣春風，指數再創歷史新高，主要由 AI 相關個股所帶動，而開春後漲多呈現拉回的 AI 股週三重新回神主因還是在輝達財報表現。

眾所矚目的 AI 霸主輝達清晨公布財報，營收創新高、獲利亦遠超預期，公司看好本季將繼續迎來成長，並給出優於預期的營收展望，消息激勵盤後股價漲約 10%，不過盤後終究不是開盤，今晚輝達的實際表現更需要加以重視。

輝達財報展望大幅擊敗市場預期，樂觀看待 AI 後市

輝達公告 4Q24 營收 221 億美元，季增 22％、年大增 265％，表現優於市場預估的 206.2 億美元。第四季純益 128.39 億美元，季增 28%，年增 491%，每股盈餘 5.16 美元，年增 486%，遠超過投資人的預期。四大業務板塊中以 Datacenter 持續維持最高增長，+26.8%QoQ，409%YoY，營運續創新高，佔營收比重超越八成，來到 83%。

在 FY1Q25 展望方面，受惠各領域 AI 服務器建置需求強勁，Datacenter 業務持續保持增長，部分增長將被 Gaming 營收下滑抵消，公司指引 FY1Q25 營收為 US$235~245 億 (+6~11%QoQ；+227~240%YoY)，毛利率 76.5~77.5%，展望亦優於市場預期，至於新產品 H200 將於 2Q24 上線，預計營運大幅提升，公司對 AI 產業保持樂觀看法不變。

此外，市場關注的中國區營收，目前來自中國的營收降至 5% 左右，預期 FY1Q25 變化不大，目前僅銷售不需批准的產品，未來將持續與客戶合作提供合規的新產品滿足需求。

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