日股飆上38,924點 盤中突破歷史高點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-22 11:50

日本日經 225 指數在 2 月 13 日盤中漲破 38,000 點大關後，周四（22 日）盤中一度飆上 38924.88 點， 衝破 1989 年泡沫經濟時期歷史最高收盤紀錄。

日經 225 指數周四盤中一度大漲 662.72 點，達到 38,924.88 點，超越 1989 年寫下的 38,915.87 點歷史高點。

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）財報報喜，帶動半導體類股股走高。自年初以來，Tokyo Electron、軟銀集團等半導體和人工智慧（AI）相關股票帶動市場走高。

輝達周三盤後公布財報，上季營收和獲利雙雙超出預期，營收較去年同期翻逾兩倍。該公司看好本季將繼續成長，並給出優於預期的營收展望，激勵輝達股價盤後勁漲約 10%。

上市企業盈利能力提高、公司治理改善等期待，促使投資人重新評估日本股市。美銀策略師已將日經 225 指數今底的預測水準由 38,500 點上調至 41,000 點。

1989 年 12 月 29 日，日經 225 指數盤中漲到 38,957.44 點，報收 38,915.87 點。這是 1980 年代最後一個交易日，也是日本泡沫經濟時代盛極而衰的轉折點。