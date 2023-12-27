〈兆豐結盟將來銀〉新卡特色「無壓力的BNPL」 將來銀明年Q2開辦外匯業務

繼 LINE Bank 後，將來銀行也搶進信用卡市場，今 (27) 日攜手大股東兆豐銀行推出全新聯名卡，將來銀行總經理許柏林強調，這張聯名卡的重點就是沒有壓力的 BNPL (先買後付)，首年目標發行 10 萬張，即存戶 35 萬的 3 成左右，不過，將來銀行暫不進軍 BNPL 市場，展望明年，首季將會推出信託商品，如 ETF，第二季則會開辦外匯業務。

許柏林表示，將來銀行目標維持開業第五年達到損益兩平，也就是 2026 年由虧轉盈，對於新業務面向，他指出，除了 12 月上旬獲准開辦聯貸外，明年度也會加強房貸，將有助財務去化資金。

此外，將來銀行也是首家取得信託執照的純網銀，可望在第一季開辦，銷售基金等產品，期待第二季開辦外匯業務，屆時，存、放、外匯、理財四大主要基礎商品將全面到位，其中，信託業務擬包進 ETF，詳細內容還在規劃。

外界關心將來銀行是否進軍 BNPL 市場，許柏林透露，目前暫時沒有打算承作 BNPL 業務，由於 BNPL 必須累積更多的客戶資料，高報酬相對伴隨風險性較高，同時也會有一些無信用紀錄的「小白」客戶，利率就會比較高，因此，「在將來銀行還小的時候，不會選擇去做這項業務」，未來有比較好的資料模型或方式才會去考慮。

至於未來發卡合作對象，許柏林表示，兆豐銀行應該仍是主要合作夥伴，雙方藉由結盟合作，可以相互引導客戶成為對方的客戶，達到雙贏的效益。

目前將來銀行的活存利率為 1.3%，許柏林預告，明年度將會調高，對於 2024 年即將啟動降息循環，許柏林表示不擔心，因為將來銀行已經把資產部位建立起來，也就是房貸及聯貸，因此，明年度將有大動作、擴張的布局。

至於是否考慮自行發卡，許柏林認為，要等盈餘真正轉正後才會來考慮，且信用卡市場太競爭，初期投入成本很高，後續還有人員、客服問題。

此外，將來銀行暫時也不會有增資計畫，目前最大股東為中華電信，持股約 46%，第二大為兆豐銀行，持股 26.02%，資金都已到位，泛公股持股合計約 72%。

兆豐銀行副總陳建中表示，此次聯名卡合作將可補齊將來銀行的產品線，將來銀行客戶平均年齡約 35 歲，對於公股行庫來說，以往年齡層偏高，透過結盟方式，希望將兆豐客戶的年齡層擴大至年輕族群，以大數據分析年輕客群的行為模型，藉此達到精準行銷。