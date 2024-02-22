中國多地出手 推房市利多政策

鉅亨網新聞中心 2024-02-22 10:00

中國新春假期之後，房市利多消息不斷，除了 5 年期以上 LPR 下調 25 個基點外，各地也持續發力，密集推出購房補貼、降低公積金貸款首付比率等政策。

據《天津日報》周三（20 日）報導，近日天津市住房公積金管理中心發布《關於調整個人住房公積金貸款首付款比例的通知（徵求意見稿）》，為更好滿足職工剛性和改善性住宅的需求，天津市政府擬調降首套、第二套住宅公積金貸款首付款比重。

濟南公積金周三也發布《關於調整住房公積金貸款最低首付款比例的通知》，調低首套、第二套住宅公積金貸款首付款比率。

海南省住房公積金管理局周一印發《關於調整住房公積金首套個人住房貸款最低首付比例的通知》，根據通知，對於繳存人家庭（包括借款申請人、配偶及未成年子女）貸款購買新建自住住宅，屬首套住宅公積金個人住宅貸款者，最低首付比重從 25% 調整為 20%。二套住宅公積金貸款最低首付比率 30% 則維持不變。

鄭州市住房保障和房地產管理局周三也發布《鄭州市人才首次購房補貼發放實施細則》。實施細則顯示，在鄭工作並經省市認定的 A、B、C、D 類高階人才（含卓越工程師）首次購房補貼標準：按照購房價格的 50%，分別給予不超過人民幣 300 萬元、150 萬元、100 萬元、50 萬元購房補貼。