上海、蘇州同日出招 放寬限購 房市進一步鬆綁預期升高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-31 09:00

中國廣州打響一線城市「大戶型」限購鬆綁第一槍後，上海周二（30 日）宣布放寬限購政策，同一天蘇州也提出力道更大的房市政策，房市進一步鬆綁預期升高。

據《財聯社》報導，上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局周二聯合印發《關於優化本市住房限購政策的通知》，周三起在上海市連續繳納社會保險或個人所得稅已滿五年及以上的非上海市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購一套住宅，以滿足居民合理居住需求，促進區域職住平衡、產城融合。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，上海本次政策主要在幾個方面做出調整。

首先，取消非上海市戶籍單身人士限購。此前非本市戶籍單身人士購房，需滿足「五年社保 + 已婚」條件，現在上海取消「已婚」條件。

「基於房地產市場新形勢和新要求，上海對過熱時期過嚴政策進行了調整優化，支持在滬穩定就業的非本市戶籍單身人士購房安居需求。」嚴躍進說。

其次，明確優化限購區域範圍。非本市戶籍單身人士可在外環以外區域限購一套房子，但崇明區除外。外環以外區域約佔全市六成房源量和交易量，可更好地滿足民眾的首套房或剛需房置業需求。

「隨著一系列政策效應逐漸釋放，購房者入市信心和積極性將明顯增強，購房節奏也會加快，多項舉措將有利於房地產交易行情的提振。」嚴躍進稱。

上海放寬限購政策之際，同一日，蘇州也提出力道更大的房市政策：蘇州全面取消限購，不再審查購房資格，購房不再限面積及套數，但新房限售政策仍為兩年。

廣州市政府也在 1 月 27 日發布重磅房市支持性政策，表示買家在廣州限購區域範圍內購買建築面積 120 平方公尺以上（不含 120 平方公尺）的房子，不納入限購範圍。

多位分析師認為，上海、廣州、蘇州等地提出新房市政策之後，北京、深圳逐步調整限購政策的預期越來越強。

業界人士認為，近來廣州與上海兩座一線大城，以及像蘇州這樣的熱點二線城市調整房市政策，顯然與市場低迷有關。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，在剛剛過去的 12 月，一線城市二手房價格月跌 1.1%，市場信心依然低落，房地產市場下行壓力仍大。