安永調查：94%消費者擔憂生活成本壓力 優先考慮性價比及健康因應

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-21 13:45

經濟不確定性以及通膨壓力、氣候變遷等因素，影響了消費者的心態與行為。安永發布消費者指數報告，94% 受訪消費者表示擔心生活的成本壓力，也有近 89% 受訪者擔心氣候變遷影響。五大分類的消費者族群中，性價比優先 (34%) 和健康優先 (24%) 為前兩大族群，顯示著重地球永續的浪潮也逐漸改變人們消費習慣。

調查指出，由於通膨壓力和氣候變遷等影響，使得消費者優先考慮性價比和健康。在五大分類的消費者族群中，性價比優先 (34%) 和健康優先 (24%) 為前兩大族群，此轉變顯示相較於社會需求，消費者重新將個人需求 (資金和壓力) 作為優先考慮。

此外，有 55% 消費者傾向透過減少浪費來因應，前三項為努力不浪費食物 (96%)、購買前會多做考慮 (93%)、嘗試修理而不是更換產品 (90%)，不斷上漲的生活和健康成本仍是消費者最關注的事項。消費者購買產品的前三項關鍵為，是否更具永續性 (60%)、更具性價比 (50%)、品質更好 (44%)，產品擁有的價值、品質、永續功能因素，將促使消費者選擇新品牌。

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師呂倩雯分享，受到利率攀升和通膨壓力的影響，消費者重視性價比優先的趨勢也確實反映在 2023 年底購物季零售消費額；消費者對於價格變得更加敏感，對於支出採取更謹慎的態度，並且企圖在購物季尋找超值商品和促銷活動，因此零售業者如何提出能滿足顧客多元商品服務需求的整合性方案，提升客戶體驗，且運用數位行銷科技來刺激消費動機與誘因也面臨一定的挑戰。

此外，氣候變遷成為全球面臨的問題，也顛覆了長期以來的消費習慣。消費品公司正開發新產品或調整現有產品，以提升產品的健康度和永續性，保護公司的獲利能力和品牌體驗，消費者對品牌的信任更發揮關鍵作用。67% 受訪者將他們希望提高消費行為的永續性，歸因於對地球環境的關注，也希望為自己及愛護地球的緣故，購買更好或更具永續性使用的產品。

調查中，年輕消費者更重視購買品質更好的產品、檢視品牌的永續性和互相交流購物資訊；當談到減塑、回收等永續性行為時，年長消費者更積極採用永續性消費習慣：會重複使用環保袋至商店購物，最多的是 58-76 歲的嬰兒潮世代消費者 (63%)，其次為 15-27 歲的 Z 世代 (43%)；63% 嬰兒潮世代在使用後會回收或重複使用包裝，千禧世代比例則為 48%。年輕世代傾向採取措施讓公司承擔永續責任，最高比例為 15-27 歲的 Z 世代：社群媒體上關注永續發展內容 (34%)、減少購買對環境無益的產品 (31%)、檢查產品或服務的永續性評分 (31%)。

呂倩雯進一步指出，零售 / 消費相關企業可聚焦未來五大趨勢：

• 已開發市場消費者：重視性價比。新興市場 (包含中國) 消費者：重視健康。

• 經濟不確定性、通膨壓力和氣候變遷，導致消費者改變消費模式，並優化消費預算。

• 更多消費者使用數位科技提升日常生活的便利性與個人化，並豐富品牌體驗。

• 消費者對身心健康需求強勁，透過科技幫助消費者管理身心健康。

• 氣候變遷成為全球消費者需要面對的現實，對消費行為有長期影響。