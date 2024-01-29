傳蘋果iPhone iOS 18將是歷來最重大更新

鉅亨網新聞中心 2024-01-29 19:10

時常爆料蘋果重大消息的《彭博》記者古爾曼 (Mark Gurman) 表示，蘋果 (AAPL-US) 內部將 iOS 18 視為歷來最重要的更新。按照慣例，這項更新預計將在 6 月舉行的蘋果開發者大會 (WWDC) 上發表並在秋季正式推出。

古爾曼在報導中指出，蘋果軟體工程主管 Craig Federighi 去年告訴員工，代號為 Crystal 的作業系統將在各個方面進行一系列變更。多種跡象顯示，iOS 18 很可能會全面引入生成式 AI 技術，從而成為 iPhone 史上升級幅度最大的版本之一。

蘋果生態資訊媒體《9to5mac》推測，支援更多 AI 特性將是 iOS 1 8 的一大亮點，涉及的體驗改善內容包括 Siri 數位助理、訊息應用等。

如同新版 Siri 數位助理服務，生成式 AI 將讓 Siri 更聰明化，具備更個人化且自然的回答互動，還可以處理更複雜的問題，同時也能與快捷方式 (Shortcuts) 功能有更深入 整合。

此外，整合 AI 支援的 iOS 訊息應用程式還可以回答問題和自動完成句子；Apple Music 音樂應用新 AI 功能則可以創立「自動生成的播放列表」；iWork 系列辦公室套件的 Keynote 和 Pages 也將集成生成式 AI。

在開發者端，生成式 AI 功能將會新增至 Xcode 程式設計環境，讓開發者能夠更快地編寫新應用程式。

在其他更新內容上，預計支援 RCS 格式訊息將是 iOS 18 的另一個重磅更新。RCS 是指 Rich Communication Services (豐富媒體通訊服務)。

若引入 RCS，iOS 訊息將支援更高解析度照片及視訊內容傳輸，也能發送音訊訊息、顯示訊息是否已讀，以及可直接在 iPhone 與安卓裝置間透過 Wi-Fi 網路跨平台傳遞簡訊， 讓安卓裝置加入 iPhone 間的聊天群組，並且增強訊息加密保護效果等。

不過，蘋果在 iOS 18 對生成式 AI 和 RCS 的運用，看起來仍比競爭對手安卓陣營慢。

去年 Google 發布的多款手機、平板和物聯網產品都已宣傳 AI 概念，號稱其自研晶片 Tensor 結合安卓系統及 Google 雲端 AI 能力，將使手機成為個人的 AI 產品。

安卓陣營先前一直推動 RCS 取代 SMS (簡訊)，但長期以來，蘋果推進 RCS 進度較慢，拖累了 RCS 的普及度。Google 在去年開發者大會上，就喊話蘋果支持 RCS。

iOS 18 除了會出現大量與 AI 相關的更新外，蘋果生態系統還將發生另一個重大變化。