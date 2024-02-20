〈焦點股〉加高泰國二廠迎接景氣復甦 早盤爆量攻漲停

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-20 10:19

由日商大廠大真空 (6962-JP) 持股 50.46% 的頻率元件廠加高電子 (8182-TW) 也積極看好全球供應鏈洗牌帶來的新商機，加高在泰國投資 5 億元另設立的第二生產基地預計今年年底進入量產，將更有利於商機的掌握，加高股價今 (20) 日早盤爆發大量攻上漲停 35.05 元 。

另一推升加高股價的原因，在於加高在 2023 年第三季起至 19 日陸續處分轉投資鈺太科技 (6679-TW) 股票 620 張，獲利 2.04 億元，而目前加高手中仍持有鈺太科技股權 580 張。

鈺太科技主要經營微機電麥克風晶片及電源管理晶片，加高及美律 (2439-TW) 於 2012 年投資鈺太科技，成爲策略聯盟伙伴。而加高電子處分 IC 設計業者的鈺太科技 620 張，獲利 2.04 億元，主要處分時間都在 2023 年，，因鈺太科技爲加高的限期投資，此一處分利益主要切入股東權益項下，並不列入損益表。

目前加高電子手中仍持有鈺太 580 張。

目前加高電子的廠區涵蓋台灣的高雄、中國大陸的東莞及泰國，同時，目前的加高電子於 1989 年設立的泰國廠也是唯一台商石英元件廠在東南亞設廠的，加高在進一步投資第二生產基地也即將在今年底進入量產階段，將有助於挹注加高泰國的產能。