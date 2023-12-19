加高掌握EMS廠供應鏈重組商機 投資5億元泰國新廠將量產

由日商大廠大真空持股 50.46% 的頻率元件廠加高電子 (8182-TW) 也積極看好全球供應鏈洗牌帶來的新商機，加高副總經理楊景晴今 (19) 日在法說會指出，目前加高爲台灣石英元件業界唯一在東南亞設廠的廠商，同時，在泰國投資 5 億元另設立的第二生產基地也即將進入量產階段，將更有利於商機的掌握。

楊景晴指出，目前加高電子的廠區涵蓋台灣的高雄、中國大陸的東莞及泰國，同時，目前的加高電子於 1989 年設立的泰國廠也是唯一台商石英元件廠在東南亞設廠的，加高在進一步投資第二生產基地也即將進入量產階段，將有助於挹注加高泰國的產能。

加高電子 2023 年前三季營收 19.55 億元，毛利率 15.72%，年減 9.08 個百分點，稅後純益 8022 萬元，年減 84.14%，每股純益 0.75 元；獲利衰退主要是因營運規模的縮小而導致成本的上升，楊景晴指出，目前看加高電子 2023 年下半年表現優於上半年是確定，而目前訂單也看到 2024 年的第一季。

目前，包括希華 (2484-TW)、晶技 (3042-TW) 及泰藝 (8289-TW) 等石英元件廠的對明年市場展望看法，都是傾向復甦的正面看法，而楊景晴對法人的提問展望，也指出 2024 年全年營運表現將優於今年，整個看法是「保守且樂觀」。

雖然，目前加高電子爲台灣石英元件產業唯一在東南亞設廠的業者，但晶技也因對客戶生產策略的考量，決議以整合集團資源赴印尼泗水投資 2000 萬美元設立新廠，同時，在 2024 年下半年將進入量產。此一投資案，爲晶技首度跨出兩岸進行真正國際化生產的布局，同時並結合集團內的台興 (3426-TW) 共同參與投資。