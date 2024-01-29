【籌碼週報】ARM大漲帶動台灣IP類股大漲，但延續性不足？一文掌握上週法人買超4檔個股

鉅亨研報 2024-02-20 12:37

一、 投信近一週買超較多的股票 (2024.1.29-2.26)

封關前一天到上週兩天，投信重點買超合計四檔，2 檔為電子股、2 檔為傳產股。本次買超的標的較不具族群性。

龍年開紅盤整體盤勢以 AI 相關的概念股在 Nvidia、Supermicro 創高下，帶動台股 AI 供應鏈，從 OEM、散熱、機殼都呈現族群性上漲。

另外 ARM 大漲 100% 同步帶動台灣 IP 類股大漲。但整體盤勢的延續性不足，2/16 就呈現開高走低大跌。

而從投信買超之標的，部分仍延續 1 月的主軸，半導體設備 (先進製程相關為主)、手機軸承 (兆利、新日興、富士達)，Jpp 主要反映航太零組件需求穩健提升，1 月營收繳出明顯的月增幅。立積營收連三月站穩三億，期待手機 WifiFEM 的需求持續回升以及 WIFI7 題材。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，1/22 挑出高力，累計價差達 23.7%。2/2、2/5 連續兩日挑出 JPP，累積價差達 37%。

開紅盤後，指數跳空站上 18600 點，並爆出 4800 億以上的大量，短線整體籌碼略有獲利了結之跡象，盤勢回補跳空之機會相對高，但短線震盪拉回仍可偏多操作，建議投資人可從法人籌碼中挑選法人偏好且具備族群性之個股，逢低承接，永豐投顧認為 3~4 月仍有高點可期待。

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