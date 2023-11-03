〈華新法說〉不銹鋼、資源事業本季持平 台電強韌計畫推升線纜成長

華新 (1605-TW) 今 (3) 日召開法說，總經理潘文虎表示，不銹鋼事業需求未見復甦，第四季表現將持平第三季；資源事業也平穩看待；線纜事業則在台電強韌計畫需求持續帶動下，業績有望優於第三季。

不鏽鋼事業方面，華新坦言，第四季中國不銹鋼市場尚未看到復甦跡象、歐洲市場仍然低迷、下游庫存持續去化，整體表現將與第三季相當。

另外，中國不銹鋼廠建廠進度中，軋鋼廠產線試車順利、盤元設備也已準備就緒、產線準備試車，預期產線爬坡期約半年，明年第二季產線試車結果會較為順利。

資源事業部分，目前維持全產全銷，加上原物料成本趨於穩定，預計第四季表現平穩，不過整體鎳礦仍處於供過於求，明年供需狀況將與今年下半年差距不大。

華新強調，雖然整體市場持續增加產能、呈現供過於求，不過旗下兩座印尼廠因廠區電壓能力高、競爭力也較高，對於市場供過於求的狀況不是很擔心。

華新為集中管理和整合公司冰鎳產能，與合資方股權交易，對印尼旭日冰鎳廠綜合持股提高至 79.6%，可掌控鎳金屬年產能維持 8.4 萬噸，此股權案預計本月完成。

至於線纜事業方面，受惠台電強韌計畫需求持續釋放，建築市場毛利率穩定，預計第四季表現將優於第三季。另外，楊梅電力線纜智慧工廠已有設備進駐，明年上半年將陸續開出產能，同時會淘汰新莊廠的舊設備，屆時楊梅廠與新莊廠總產能將提升 30%。