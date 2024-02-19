望隼3月掛牌上市 兩大動能今年營運續攀峰

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-19 18:43

隱形眼鏡製造廠望隼 (4771-TW) 預計 3 月掛牌上市，董事長黃修權今 (19) 日表示，今年主要市場都會有新品上市，加上上半年月產能將擴增至 5200 萬片，稼動率上看 8-9 成，看好將推升今年營運再創高峰。

望隼主要從事軟式拋棄型隱形眼鏡的研發、製造及銷售，近年積極與日本、中國品牌商布局當地市場，各地區營收比重來看，中國占 61%、日本 34%，台灣 5%。

其中，中國因具有高製造技術、成本控制得宜，近 4 年業績大幅度成長，預計今年會上市 B12+HA、薄荷醇等高保濕材料的隱形眼鏡。日本今年則會推出散光與漸進焦點隱形眼鏡、台灣將上市二代濾藍光鏡片。

望隼廠區分別為竹南總部、竹南二廠與江蘇河陽廠，目前月產能約 4100 萬片，總經理石安表示，中國廠區產能已逼近滿載，隨著客戶市占率增加、新品陸續上市，今年 4 月前月產能將增加至約 5200 萬片，增加逾 2 成，屆時中國廠區稼動率將上看 9 成、台灣廠區也會有 7 成，後續將視 618 銷售檔期，月產能進一步增至 5600 萬片。

除了既有產能外，望隼也斥資 25 億元興建竹南新總部，預計 2026 年完工，初估該廠月產能 6000 萬片，若順利於 2026 年投產，總產能將來到 1.6 億片。